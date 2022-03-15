В ОП рассказали правила поведения во время эвакуации из Мариуполя

В ОП рассказали правила поведения во время эвакуации из Мариуполя

Во вторник, 15 марта, по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье работает гуманитарный коридор для частного автотранспорта.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В целях безопасности в ОП советуют не фотографировать во время движения по маршруту, удалить все мессенджеры и фото с телефонов, прибыть в Васильевку до 18.00.

"Если до 18.00 не удается добраться до Васильевки, советуем сделать остановку на ночь в Бердянске или в Токмаке", - отметил Кирилл Тимошенко.