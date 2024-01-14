В ОП рассказали, согласится ли Украина на заморозку войны

Руководитель ОП заверил, что президент Зеленский и его команда никогда не согласятся ни с какой заморозкой конфликта.

Действующие власти Украины не пойдут на заморозку конфликта и будут держать курс на дальнейшее освобождение оккупированных территорий.

Об этом в Давосе заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает "Радио Свобода".

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"Этот президент и эта его команда никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом... Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность ", – сказал Ермак.

Руководитель ОП заверил, что партнеры Украины не подталкивают ее к территориальным уступкам врагу.

"Партнеры уже знают нас и нашу позицию, и уважают ее... Я участвовал практически во всех совещаниях на высоком уровне, в том числе лидеров, и никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров обсуждал любой компромисс с нашей стороны, который есть для нас неприемлемым. Включая вопрос Крыма", – подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский ответил, когда может окончиться война и от чего это зависит.

Напомним, что 15 января президент Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе.

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