В ОП вдруг раскритиковали закон о финансовом мониторинге топ-чиновников

В Офисе президента вдруг заявили, что усиление финансового мониторинга топ-чиновников является "ограничением свободы людей".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР) следует доработать.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Это требование партнеров партнеров... Я считаю, что это неправильное решение с точки зрения ограничения свободы людей как таковой... Это нужно просто дискутировать, и эта дискуссия будет, и она приведет, мне кажется, к определенной корреляции. Сам факт, что РЕР должны действительно быть под финмониторингом определенное время — точно. Смотрите, он (топ-чиновник — ред.) занимает государственную должность и имеет отношение к государственному бюджету — безусловно, надо понимать, насколько у него состояние увеличилось за это время или сразу после того, как он оставил работу. Но между тем, пожизненно, члены семьи – это дискуссия", — сказал Подоляк.
Напомним, Верховная Рада Украины после долгих споров 17 октября приняла законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР). Его поддержали 276 народных депутатов. Топ-чиновникам вернули пожизненный статус РЕР, который в прошлом году ограничили до трех лет.
Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Закон — последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
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