В ОП вдруг раскритиковали закон о финансовом мониторинге топ-чиновников

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР) следует доработать.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Это требование партнеров партнеров... Я считаю, что это неправильное решение с точки зрения ограничения свободы людей как таковой... Это нужно просто дискутировать, и эта дискуссия будет, и она приведет, мне кажется, к определенной корреляции. Сам факт, что РЕР должны действительно быть под финмониторингом определенное время — точно. Смотрите, он (топ-чиновник — ред.) занимает государственную должность и имеет отношение к государственному бюджету — безусловно, надо понимать, насколько у него состояние увеличилось за это время или сразу после того, как он оставил работу. Но между тем, пожизненно, члены семьи – это дискуссия", — сказал Подоляк.

Напомним, Верховная Рада Украины после долгих споров 17 октября приняла законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР). Его поддержали 276 народных депутатов. Топ-чиновникам вернули пожизненный статус РЕР, который в прошлом году ограничили до трех лет.

Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Закон — последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

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