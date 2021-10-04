В "Оператор ГТС" прокомментировали распространенную в СМИ информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

В "Оператор ГТС" прокомментировали распространенную в СМИ информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

С 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.

Информация о возобновлении транзита газа из России в Венгрию через Украину не соответствует действительности.

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Об этом 4 октября на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", — написал он.

Стоит отметить, что 3 октября некоторые СМИ распространили информацию о якобы возобновлении транзита российского газа в Венгрию через Украину.

Напомним, с утра 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины. Это произошло после подписания нового, рассчитанного на 15 лет, контракта на поставки газа в обход Украины между правительством Венгрии и российским концерном "Газпром".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент "ударом" по украинской-венгерским отношениям и пообещал ответить.

По разным оценкам, от такого контракта Украина может потерять до 20% объемов транзита . Впрочем, убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых, именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа по виртуальному реверсу.

. Впрочем, убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых, именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа по виртуальному реверсу. В "Нафтогазе" заявили, что газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличению расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.

Новости мира: транзит газа в Венгрию через Украину остановлен

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