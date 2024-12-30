В ОПУ назвали ключевое условие для достижения мира

Украина должна быть сильной. Россияне постоянно накапливают ракеты и оружие для новых атак.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

“Они не демонстрируют никаких признаков готовности к завершению войны. В данных условиях мир возможен только по силам», — подчеркнул Ермак.

Как отмечалось, россияне пытаются двигаться на Покровском направлении, цепляться за острова в Херсонской области. "Шахеды" тоже летают, и не стоит смотреть на уменьшение количества. Да, враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась.

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