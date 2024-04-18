В ОПУ объяснили, что изменится после передачи Украине F-16

Теперь говорить о конкретных сроках поставки F-16 Украине лишнее. Как только самолеты начнут работать, мы увидим существенное изменение диспозиции по линии фронта.

Об этом в интервью 24 Каналу сказал советник ОПУ Михаил Подоляк

"Россия потеряет этот свой базовый козырь – авиационные управляемые бомбы", – объяснил он.

Ежедневно вражеская армия выпускает по 50 — 200 КАБ по нашим бойцам, которые находятся на переднем крае. Это нужно решать.

"Только что F-16 появятся в Украине, вы увидите совсем другую картину по линии фронта", – уверяет Подоляк.

Ранее в Дании сказали, когда F-16 будет летать в украинском небе.

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