В ОПУ отреагировали на гибель семьи в результате атаки дронов по Харькову: "Россияне за все заплатят"

В Харькове в результате атаки РФ дронами погибли 5 человек. оккупанты убили супругов и троих их детей. На террористический удар ОПУ отреагировали, заверив, что враг за все ответит.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Армия РФ убила семью из пяти человек в Харькове

"Наша злость абсолютна. Этот народ за все заплатит", — подчеркнул Ермак.

Ранее говорилось, что атака российских беспилотников на Харьков ночью 10 февраля убила семь человек. В частности, среди погибших есть трое детей.

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