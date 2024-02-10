В ОПУ отреагировали на гибель семьи в результате атаки дронов по Харькову: "Россияне за все заплатят"

Жертвами российской агрессии остаются мирные украинцы.
В Харькове в результате атаки РФ дронами погибли 5 человек. оккупанты убили супругов и троих их детей. На террористический удар ОПУ отреагировали, заверив, что враг за все ответит.
Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Наша злость абсолютна. Этот народ за все заплатит", — подчеркнул Ермак.
Ранее говорилось, что атака российских беспилотников на Харьков ночью 10 февраля убила семь человек. В частности, среди погибших есть трое детей.
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