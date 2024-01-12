В ОПУ отреагировали на информацию о "тайной встрече" по мирному плану

Журналисты заявили о якобы "тайной встрече" по мирному плану с участием Украины, США и союзников. Мол, это произошло еще в декабре, когда звучали тезисы о якобы желании Путина по поводу замораживания конфликта. Но в ОПУ эту информацию отвергают.

Об этом 24 канала сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Когда кто-то говорит о замораживании конфликта, точно ли понимает, что это такое? На каких условиях? И кто будет в выигрыше? Если нет, тогда пусть бы объяснили, зачем об этом постоянно говорят? Потому что Россия не предлагает замораживание конфликта на чьих-то условиях. Она предлагает оперативную паузу в виде замораживания войны для того, чтобы подготовиться к следующим этапам", – убежден советник.

РФ увеличит армию втрое

Как отметил советник ОПУ, Россия сегодня вкладывается в военное производство. Не масштабируется, потому что это сложно на фоне санкций. Но если дать запас времени, у русских будут другие военные производства. Они официально увеличат армию с 1 миллиона 200 тысяч до 2,5 – 3,5 миллиона. Они проделают совсем другую, большую работу над ошибками, чем сейчас. У них будет огромный опыт инструкторов, прошедших войну, которые будут обучать мобилизованным.

"Я просто хочу, чтобы люди, говорящие о замораживании конфликта, это осознали. Что это будет действительно мощная армия, увеличенная втрое, которая пройдет тренировку, которая будет иметь масштабный боевой опыт и будет иметь огромное военное производство. А вся Россия – это будет внутренний трудовой лагерь. Люди это осознают или нет? Думают ли, что можно будет приехать в Москву и ходить себе по Красной площади? Нет, этого не осознают", — говорит Подоляк.

Именно поэтому, отмечает Подоляк, все эти разговоры о каких-то тайных встречах – абсолютная фикция. Нет никаких тайных встреч, и Украина не может в них участвовать, о чем не раз говорил президент.

Напомним, в издании Bloomberg написали о якобы тайной встрече по мирному плану, которая состоялась при посредничестве США и Украины.

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