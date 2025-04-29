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- Украина
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В ОПУ отреагировали на очередную атаку по Киеву
Эти атаки не несут никакого смысла, от них страдают гражданские люди.
Россия 29 апреля снова атаковала Киев дронами. На фронте продолжаются пробы штурмовых действий армии РФ.
Об этом написал руководитель ОПУ Андрей Ермак.
Одна команда Путина и огонь может прекратиться, но он этого не делает в надежде обмануть всех.
"Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, поддерживаемые Украиной", - подчеркнул Ермак.
Напомним, в ночь на 29 апреля Киев в очередной раз атаковали российские дроны.