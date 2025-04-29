В ОПУ отреагировали на очередную атаку по Киеву

Андрей Ермак

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Россия 29 апреля снова атаковала Киев дронами. На фронте продолжаются пробы штурмовых действий армии РФ.

Об этом написал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Одна команда Путина и огонь может прекратиться, но он этого не делает в надежде обмануть всех.

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"Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, поддерживаемые Украиной", - подчеркнул Ермак.

Напомним, в ночь на 29 апреля Киев в очередной раз атаковали российские дроны.