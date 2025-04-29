ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

В ОПУ отреагировали на очередную атаку по Киеву

Эти атаки не несут никакого смысла, от них страдают гражданские люди.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрей Ермак

Андрей Ермак

Россия 29 апреля снова атаковала Киев дронами. На фронте продолжаются пробы штурмовых действий армии РФ.

Об этом написал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Одна команда Путина и огонь может прекратиться, но он этого не делает в надежде обмануть всех.

"Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, поддерживаемые Украиной", - подчеркнул Ермак.

Напомним, в ночь на 29 апреля Киев в очередной раз атаковали российские дроны.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
218
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie