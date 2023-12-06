В ОПУ отреагировали на смерть Кивы: "Подобных инцидентов будет больше"

Каждый предатель Украины рано или поздно поплатится за сотрудничество с врагом собственной жизнью.

Под Москвой 6 декабря ликвидировали скандального политика и пропагандиста Илью Киву. Такие события на территории России будут происходить все чаще.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украина не простит ни одного предателя

Как отметил Подоляк, сегодня Россия является криминализированной страной, то есть война имеет определенное эхо. И, безусловно, там будет больше и больше подобных инцидентов. Кроме того, и Служба безопасности, и Главное управление разведки:

имеют очень эффективную агентурную сеть в русской Федерации;

контролируют происходящие там процессы;

имеют реестры людей-предателей, так или иначе существенно помогших России убивать гражданское население Украины.

"Наши спецслужбы гораздо эффективнее сегодня работают и контролируют территорию Российской Федерации и могут там добраться до кого-либо", – подчеркнул Подоляк.

Все больше, говорит он, все эти субъекты, так или иначе подпадающие под статью госизмены, должны понимать: Украина не отпустит уже никого из них.

"Они все получат все, что им нужно, даже те, которые уехали из Украины в 14-м году. Это будут и юридические последствия для них напрямую, и физические. По мере того, как будет финализироваться война, все больше и больше эти люди будут получать то, что они заслуживают», – подчеркнул советник главы Офиса.

Подоляк также добавил, что в настоящее время в Российской Федерации царит сплошной хаос. И он будет нарастать.

"Обеспечить всех зонтиком безопасности не удастся в Российской Федерации. И давайте дальше ожидать определенных положительных сигналов", — подытожил советник ОПУ.

Ранее военный эксперт Сергей Градский сказал, какие последствия будет иметь ликвидация украинскими спецслужбами Ильи Кивы. Дело в том, что уничтожение таких персонажей на территории государства-агрессора доказывает: российские спецслужбы, которые могут все контролировать, – это самый обычный миф.

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