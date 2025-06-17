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- Украина
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В ОПУ отреагировали на удар России дронами и ракетами по Киеву
В Киеве российские войска попали ракетой и дроном по домам.
В Офисе президента отреагировали на кровавую атаку РФ по Киеву. Там подчеркнули, что Россия сознательно убивает гражданских в обычных домах.
Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.
По его словам, именно так воюют автократии. Оружием из Ирана, КНДР, ракетами с западными компонентами.
«Ядерное государство может просто убивать гражданских в домах, отказываться прекращать огонь и не получать необходимой реакции от цивилизованного мира. Почему? И сколько еще должно погибнуть наших людей и детей?», - отметил он.
Удар по Киеву прокомментировал и руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. Баллистическая ракета россиян ударила прямо по жилому дому, составив целый подъезд и убив людей. Также попадание «Шахеда» в многоэтажку.
«Против Украины Россия применяет баллистику KN23 из КНДР и Искандера. Слов нет», — отметил глава ЦПИ Андрей Коваленко.
Он добавил : Россия и Иран имеют кое-что общее — они готовят по гражданским домам. И оружие у них одно, правда, у россиян еще и КНДРовское.
«Для понимания, россияне лгут уже, что это „ПВО“. Вылупки, обычные вылупки. Есть доказательства, есть видео, есть остатки их ракет, Гераней, - акцентировал Коваленко.
Напомним, Россия совершила массированную атаку на Киев ночью 17 июня. Враг применил баллистические ракеты и беспилотники типа "Шахед".
По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно, 14 человек погибли. Известно о 44 пострадавших. Информация будет уточняться.
На месте атаки продолжаются спасательные работы – под завалами могут быть еще люди.