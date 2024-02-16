В ОПУ прокомментировали заявление Трампа об Украине: "Имеют право говорить все, что угодно"

В Офисе Президента отреагировали на заявление Дональда Трампа. предвыборные заявления, они могут быть разными и на 180 градусов могут отличаться от того, что было сказано вчера или будет сказано завтра. Поэтому относиться к ним нужно спокойно.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник ОПУ Михаил Подоляк.

"Это достаточно жесткая электоральная кампания в Соединенных Штатах, будем слышать очень разнообразные заявления, надо на это не обижаться, не рефлексировать. Не делать из этого либо иконы, либо наоборот все ненавидеть. Имеют право говорить все, что угодно, дискутировать по любым темам", в частности, по теме Украины, которая происходит в войне против России", – сказал Подоляк.

В то же время нужно объективно оценивать то, что у нас есть. В частности, сегодня есть мощная двухпартийная поддержка США. Есть огромное количество республиканцев, четко фиксирующих свою позицию. К примеру, господин Макконнелл акцентирует, что Украина должна получить все необходимые объемы помощи. Демократическая партия также постоянно это подчеркивает.

Более того, администрация Байдена делает соответствующие шаги. Да, это сложно, учитывая, какой тяжелой будет избирательная кампания в США.

"Но, по моему мнению, команда господина Байдена и команда господина Трампа понимают, что инвестиции в Украину – это инвестиции в репутацию Соединенных Штатов. Это уже настолько очевидно, что они об этом даже начинают публично говорить", – резюмировал советник ОП.

Напомним, в интервью одному из российских пропагандистов президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет видеть Джо Байдена во главе Белого дома. Экс-президент США Дональд Трамп сделал неожиданное ответное заявление. Одиозный политик, часто обвиняемый в симпатиях Путину, заявил, что именно он знает, как помочь Украине не проиграть в войне с РФ.

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