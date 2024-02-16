В ОПУ раскрыли суть соглашения по безопасности с Германией

Германия еще раз подтвердила свою лидерскую роль и укрепила долгосрочное стратегическое партнерство

В Берлине было подписано беспрецедентное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Германией. Это уже второе соглашение, после соглашения с Великобританией, которое мы подписываем во исполнение Совместной декларации G7 от 12 июля 2023 года.

Об этом заявил заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

Что известно о пунктах соглашения

По словам заместителя главы ОП, в результате переговоров лидерам удалось зафиксировать:

рекордный уровень поддержки Германии на 2024 год – 7,1 миллиарда евро финансовой и военной помощи;

поддержка Германией усилий Украины на пути реформ, в частности в контексте наших стремлений к членству в ЕС и НАТО – соглашение никак не препятствует пути Украины к будущему членству в НАТО;

основные направления долгосрочной военной поддержки Германии;

готовность углублять экономическое сотрудничество и финансово-техническую поддержку, а также поддержание устойчивости энергетической и другой критической инфраструктуры, усиление сотрудничества в сфере информационной безопасности и борьбы с организованной преступностью;

сотрудничество в сфере оборонной промышленности и поддержке высокотехнологичного развития ВПК Украины, в том числе за счет немецких инвестиций;

механизм экстренного реагирования в течение 24 часов и предоставление Украине дополнительной неотложной помощи в случае предстоящей агрессии;

Важно, что соглашение предусматривает углубление сотрудничества в вопросах компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией. Речь идет о содействии в привлечении России к ответственности за преступление агрессии против Украины путем создания соответствующего трибунала.

"Соглашение действует в течение 10 лет с даты подписания и Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине на протяжении всего срока действия настоящего Соглашения. Процесс заключения двусторонних соглашений касательно обязательств безопасности для Украины приобретает еще более быструю динамику. Дальше – больше", – подытожил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это произошло во время визита Владимира Зеленского в Берлин.

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