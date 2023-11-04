В ОПУ сделали резкое заявление о западных вооружениях

Активно комментировать вопросы предоставления западных вооружений – очень вредно. Украина получает оружие и успехи на фронте, в частности, благодаря сохранению тишины.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире ТСН.

"Оружие любит тишину. Если бы мы рассказывали в прессе каждый раз об итогах наших переговоров и радостно бежали на прессу, отчитывались, я думаю, что у нас тех видов оружия не было бы до сих пор. И тех успехов на поле боя не было бы и до сих пор", – подчеркнул Жовква.

Ранее военный ВСУ из окопов резко высказался о чиновниках и "медленном контрнаступлении". Дмитрий Глущенко, сейчас защищающий нашу страну от российских захватчиков, пояснил, что медленный темп развития контрнаступления связан, в частности, с дефицитом оружия.

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