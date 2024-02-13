В ОПУ создали новую должность для регулирования военной сферы: кого назначили и что он будет делать

Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности.

В Украине появится должность специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины в структуру Офиса президента. На нее был назначен Евгений Мойсюк.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Соответствующий указ №77/2024 был опубликован на сайте Верховного Главнокомандующего 13 февраля 2024 г.

"Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместо Александра Сырского новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначил генерал-лейтенант Александра Павлюка.

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