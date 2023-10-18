В ОПУ заинтриговали заявлением о дальнобойности ATACMS, полученных Украиной

В последние дни немало обсуждений идет о дальности ракет ATACMS, которые Украина получила от США. Однако лучше, если это будет сюрпризом для РФ.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

У россиян будут проблемы

Как отметил Подоляк, пусть оккупанты ожидают оружия в одном городе, а получат в другом, на другом расстоянии. Есть 165, 300 километров – в пределах этих коридоров можно использовать ракеты.

"Это практически полный огневой контроль над всей оккупированной территорией, включая наиболее отдаленные части полуострова Крым", – сказал советник ОП.

Важно, что дальнобойные ракеты позволяют взять под контроль всю логистическую сеть, которая идет от полуострова Крым – от Керченского пролива до Донецка и Луганска.

"Если мы это будем держать под контролем, то постепенно у России будут очевидные проблемы с подвозом резерва или ресурса", – подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 17 октября Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине. Все, что известно о передаче оружия и его применении, читайте в материале.

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