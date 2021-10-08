В "оранжевой" Харьковской области школьники уйдут на каникулы раньше: когда именно

В "оранжевой" Харьковской области школьники уйдут на каникулы раньше: когда именно

Школьные каникулы из-за распространения коронавируса в Харьковской области начнутся через десять дней.

В Харьковской области из-за COVID-19 школьные каникулы начнутся раньше. Учеников отправят на каникулы с 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк.

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"Введем школьные каникулы на территории области, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе — четыре праздничные выходные — позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", — сказал Черняк.

Он добавил, что несмотря на напряженную ситуацию, государственная комиссия пока не видит юридических оснований для внедрения "красной" зоны на территории Харьковской области. В то же время было принято решение о внедрении "оранжевой" зоны для сдерживания распространения COVID-19.

"Речь идет, во-первых, об ограничении проведения массовых мероприятий, ограничении количества людей в транспорте, который курсирует по городу и по территории области (только места, где человек может находиться сидя) с соблюдением масочного режима, с соблюдением дистанции во время проведения любой меры на свежем воздухе", — рассказал Михаил Черняк.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине, в случае введения "красной" зоны, в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов для работы в очном формате, могут сместить каникулы. МОН рекомендовало в такой ситуации рассмотреть график гибких каникулы, но окончательное решение принимают на местах.

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