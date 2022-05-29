В ОРДЛО местные жители устраивают перестрелки с российскими оккупантами — Денисова

В ОРДЛО местные жители устраивают перестрелки с российскими оккупантами — Денисова

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в российскую армию граждан Украины.

Мужчины в ОРДЛО массово отказываются становиться "пушечным мясом".

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Из-за нежелания воевать готовятся акции протеста "призывников" и их дружин против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований.

"Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими. "Военный прокуратор" ОРДО разогнал недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи людей составили с проинформировала Денисова.

Она добавила, что принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним, что украинские военные после освобождения из плена российских оккупантов рассказали о пережитых пытках и жестоком обращении. В частности, захватчики кололи украинским бойцам неизвестный препарат, насиловали женщин и держали их в бесчеловечных условиях.

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