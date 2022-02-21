В ОРДЛО оккупанты собирают "добровольные пожертвования" для нужд "армии": отбирают у предпринимателей деньги и транспорт

В ОРДЛО оккупанты собирают "добровольные пожертвования" для нужд "армии": отбирают у предпринимателей деньги и транспорт

Правозащитники зафиксировали семь случаев изъятия оккупантами транспортных средств у местных предпринимателей, занимающихся грузовыми перевозками.

На оккупированных территориях Донбасса и Луганщины оккупанты начали собирать "добровольные взносы" с местных предпринимателей на нужды "армии".

Об этом сообщает Східна правозахисна група.

"Забирают транспортные средства цивилизованно, подписывают соглашение о передаче и условия, при которых предпринимателю все возвращается. В 2014 году забирали без документов, но суть не меняется", — сообщили правозащитники на странице в Facebook.

Также так называемые "советы предпринимателей", которые были созданы в 2021 году в оккупированных городах Донбасса и Луганщины, объявляют о добровольно-принудительных пожертвованиях в пользу боевиков. Размер "пожертвований" определяется отдельно для каждого предпринимателя.

Напомним:

На неподконтрольных украинским властям территории Донбасса оккупанты объявили о принудительном вывозе населения в Россию, пугая местных жителей мифическим "наступлением" украинских войск. Жителям оккупированных территорий стали приходить на телефоны СМС с перечнем КПП, куда владельцы личных автомобилей должны выехать. Однако вывозить будут не всех . Оккупанты запретили выезд из ОРДЛО мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет .

с перечнем КПП, куда владельцы личных автомобилей должны выехать. Однако . Оккупанты . Утром 19 февраля главари самоназванных республик "ЛДНР" объявили о мобилизации, а 21 февраля сами попросили Путина признать их независимость.

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