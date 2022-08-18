В Орехове Запорожской области вводят длительный комендантский час

В городе Орехов Запорожской области вводят длительный комендантский час.
В городе, страдающем от обстрелов агрессорки России, комендантский час начнет действовать с 18 августа. Закончится – только 22 августа.
Об этом сообщила пресс-служба Ореховского городского совета.
"Учитывая реальную угрозу жизни и безопасности лиц, с целью предотвращения опасных вводится комендантский час с 14:00 18 августа 2022 года до 6:00 часов 22 августа 2022 года", -
В этот период жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах без выданных пропусков, запрещено также движение транспортных средств.
Как сообщалось, в Николаеве более двух суток длился комендантский час, во время которого город был "закрытым", а правоохранители проверяли подозрительных лиц. Собрана большая база потенциальных коллаборантов, по которой дальше будут проводить работу.
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