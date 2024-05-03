В органах местного самоуправления увеличили оклады: сколько будут платить должностным лицам

Кабмин устранил диспропорции в оплате труда между госслужащими и должностными лицами в местных советах и органах исполнительной власти.

Во вторник, 30 апреля, правительство приняло постановление №484. Этим документом вносятся изменения в постановление КМУ от 9 марта 2006 г. №268 "Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов". Изменения внесены с целью устранения диспропорций в оплате труда госслужащих и должностных лиц местного самоуправления.

Об этом сообщил представитель КМУ в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Внесены, с целью недопущения углубления диспропорций в оплате труда государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, изменения в постановление КМУ от 09.03.2006 N 268. Повышены размеры должностных окладов должностным лицам органов местного самоуправления (где размер минимального должностного оклада предлагается установить на уровне 7100 гривен) и повышены размеры должностных окладов служащим органов местного самоуправления", – сообщил Мельничук.

Он добавил, что во время действия военного положения постановление рекомендует органам местного самоуправления премировать своих работников с учетом двух ограничений:

размер премии – не более 100% должностного оклада;

начисление премий должно производиться в пределах предусмотренных фондов заработной платы.

Также постановлением урегулированы правила установления и начисления надбавки за выслугу лет. Надбавка начисляется или меняется с того дня, когда у чиновника возникло на нее право.

Последний раз пересмотр должностных окладов работников органов местного самоуправления проводился 3 августа 2021 года. За три года их оклады перестали соответствовать размеру минимальной зарплаты, установленному в Украине, что заставило правительство внести изменения.

Напомним, с 1 апреля в Украине во второй раз с начала года повысили минимальную зарплату. Теперь ее размер составит 8 000 грн.

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