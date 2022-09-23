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В организме харьковчанки обнаружили 11-сантиметрового паразита: заразилась через укус комара

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В организме харьковчанки обнаружили 11-сантиметрового паразита: заразилась через укус комара

Фото: Associated Press

В Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриоза, который передается через укусы кровососущих насекомых.

Женщина обратилась к врачам из-за боли в брюшной полости. Медики провели обследование. После этого в ее организме был обнаружен 11,2-сантиметровый паразит — нематод Dirofilaria repens.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

"Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории нашего учреждения и определена как Dirofilaria repens, самка, размером 11,2 см", — говорится в сообщении.

Отмечается, вероятно, пациентка заразилась паразитом из-за укуса комара.

К слову, дирофиляриоз – заболевание, передающееся через укусы кровососущих насекомых, преимущественно комаров. "Заражение дирофиляриозом происходит в период активного приступа насекомых (май-октябрь), во время укуса которых в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита", — говорится в сообщении.

Для предупреждения заболевания необходимо:

  • использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров;
  • уничтожать комаров в местах выплода, жилищах, животноводческих помещениях;
  • производить засечку окон и дверей от залета комаров;
  • следить за состоянием здоровья домашних животных;
  • ограничивать прогулки животных в вечернее время.

Как сообщалось, в   Украине зафиксировали новый случай оспы обезьян.Это уже третий эпизод. Пациенты имеют легкое течение болезни.

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Дата публикации
Просмотры
429
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