В организме харьковчанки обнаружили 11-сантиметрового паразита: заразилась через укус комара

В Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриоза, который передается через укусы кровососущих насекомых.
Женщина обратилась к врачам из-за боли в брюшной полости. Медики провели обследование. После этого в ее организме был обнаружен 11,2-сантиметровый паразит — нематод Dirofilaria repens.
Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
"Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории нашего учреждения и определена как Dirofilaria repens, самка, размером 11,2 см", — говорится в сообщении.
Отмечается, вероятно, пациентка заразилась паразитом из-за укуса комара.
К слову, дирофиляриоз – заболевание, передающееся через укусы кровососущих насекомых, преимущественно комаров. "Заражение дирофиляриозом происходит в период активного приступа насекомых (май-октябрь), во время укуса которых в организм человека попадают медленно растущие личинки паразита", — говорится в сообщении.
Для предупреждения заболевания необходимо:
- использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров;
- уничтожать комаров в местах выплода, жилищах, животноводческих помещениях;
- производить засечку окон и дверей от залета комаров;
- следить за состоянием здоровья домашних животных;
- ограничивать прогулки животных в вечернее время.
Как сообщалось, в Украине зафиксировали новый случай оспы обезьян.Это уже третий эпизод. Пациенты имеют легкое течение болезни.
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