В освобожденном Изюме через неделю появится свет и вода — мэрия

Более двух недель назад украинские войска выгнали из Изюма на Харьковщине российских оккупантов.

Впрочем, в уволенном Изюме примерно через неделю возобновят электроснабжение. Затем в деоккупированном городе появится вода. Кроме того, к работе готовы две аптеки.

Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

"Света в городе ждать не меньше недели; газ — оптимистичные прогнозы относительно частного сектора. В городе уже работает "Новая почта", пока мобильно. Будет электричество — будет вода, заработают банки, банкоматы", — написал заммэра.

По его словам, Изюм также ожидает мобильных бригад "Укрпочты" по выдаче пенсий. Лекарство можно получить в центральной городской больнице бесплатно, но по назначению врача.

Как сообщалось, "Укрзализныця" увеличила количество поездов в направлении освобожденной от оккупантов Балаклеи. В компании отмечают, что спрос на рейс в Балаклею увеличился. Именно поэтому от Харькова вместо одного рельсового автобуса Pesa от 24 сентября будут курсировать сразу два.

Читайте также: