В освобожденном Изюме отсутствует электроснабжение, вода и связь — мэр

В недавно освобожденном от оккупантов Изюме отсутствует электроснабжение, вода и связь.

Об этом рассказал городской голова Изюма Валерий Марченко в интервью "Главкому".

"Сейчас нет ни света, ни воды, ни связи. Когда дадут свет, будет вода. Вопрос времени, не меньше недели нужно специалистам, чтобы включить электроэнергию", – говорит мэр.

По его словам, украинские военные устанавливают Starlink и раздают WiFi. Местные жители могут приходить к точкам, где есть связь и звонить по телефону родным.

Марченко уверяет, что гуманитарная ситуация в Изюме – не критична.

"С сегодняшнего дня (понедельника, 12 сентября) областная администрация организует конвои с гуманитаркой в город. Сейчас военные занимаются зачисткой. За ними будут заходить пиротехники, которые прочешут весь город и будут искать взрывоопасные предметы", – отметил он.

Марченко прогнозирует "с вероятностью 90%", что с отоплением в многоэтажках Изюма будут очень большие проблемы.

Напомним, в освобожденном Изюме известно о тысяче погибших от рук оккупантов жителей города. Правда, эта цифра может быть значительно больше.

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