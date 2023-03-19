В освобожденном Крыму придется избавиться от некоторых людей — Подоляк

Незаконная аннексия Российской Федерацией Крыма, состоявшаяся 9 лет назад, завершится его возвращением в состав нашего государства. Над концепцией развития полуострова после его освобождения работает, в частности, уполномоченный президента Тамила Ташева и Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом в эфире национального телемарафона в воскресенье, 19 марта, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в ОП также создана рабочая группа, решающая вопрос будущего украинского Крыма.

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“Есть предложения по поводу того, как должна быть устроена вертикаль власти, что мы будем делать с коллаборантами. Не забывайте, что за 8 лет Россия туда натянула много своих людей… Если они не успеют уехать, нужно их отправить на дальнюю землю Сибири”,– заметил Подоляк.

Он подчеркнул, что нужно будет избавиться от граждан РФ, приехавших на остров после 2014 года, а также "отмотать назад все юридические решения, которые принимали оккупанты".

По его словам, к решению этих вопросов привлечены представители Меджлиса — законодательно-представительного органа крымских татар. Они уже работают над концепцией того, как будет выглядеть Крым после деоккупации.

Напомним, в августе 2022 года появилось видео, на котором россиянка расплакалась из-за вынужденного переселения из оккупированного Крыма после взрывов. Женщина в слезах рассказала, как не хочет ехать из Алушты в Россию.

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