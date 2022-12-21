В освобожденной Херсонской области нашли еще одно массовое захоронение: среди жертв — девочка-подросток

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на освобожденной части Херсонщины нашли еще одно массовое захоронение мирных украинцев.
На освобожденной части Херсонщины в селе Правдино обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.
"30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) были обнаружены массовые захоронения жертв российской оккупации: 7 гражданских лиц, среди которых девочка-подросток", — рассказал Резников.
Министр подчеркнул, что россияне пренебрегают 4-й Женевской конвенцией, запрещающей насилие над гражданским населением.
"Они просто убивают", — подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей поисковики обнаружили 50 мест массовых захоронений. Украинские специалисты уже идентифицировали тела около 200 погибших.
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