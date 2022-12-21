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В освобожденной Херсонской области нашли еще одно массовое захоронение: среди жертв — девочка-подросток

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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1643
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В освобожденной Херсонской области нашли еще одно массовое захоронение: среди жертв — девочка-подросток

Фото: pixabay.com

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что на освобожденной части Херсонщины нашли еще одно массовое захоронение мирных украинцев.

На освобожденной части Херсонщины в селе Правдино обнаружили массовое захоронение жертв российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в Twitter.

"30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) были обнаружены массовые захоронения жертв российской оккупации: 7 гражданских лиц, среди которых девочка-подросток", — рассказал Резников.

Министр подчеркнул, что россияне пренебрегают 4-й Женевской конвенцией, запрещающей насилие над гражданским населением.

"Они просто убивают", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей поисковики обнаружили 50 мест массовых захоронений. Украинские специалисты уже идентифицировали тела около 200 погибших.

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Дата публикации
Просмотры
1643
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