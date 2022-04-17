В освобожденных населенных пунктах Харьковщины восстанавливают электроснабжение и расчищают улицы – ОП

140 потребителей освобожденных от оккупантов поселков Ольховка и Малая Рогань – теперь со светом.

О возобновлении электроснабжения в Харьковской области в официальном Телеграм-канале написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Проведены ремонтные работы на части газопроводов в селах Емцы, Шелкоплясы и Большая Рогань. В поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%. В Чугуеве работа по восстановлению длится 24/7: отремонтировали часть водопроводных сетей, проходят плановые ремонтные работы на котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий», – проинформировал он.

Тем временем коммунальщики Харькова осуществляют санитарную очистку улиц. А с трассы M-03 от Харькова до освобожденного Чугуева вывезли 30 единиц уничтоженного военного и гражданского транспорта, отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул: дороги Харьковщины являются стратегическими маршрутами для доставки гуманитарных грузов. Сейчас в области дорожники регулярно проводят аварийный ремонт дорог, в частности, в местах попадания вражеской артиллерии.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал о расчистке 25 км дороги М-01, которая была местом боев на Черниговщине. Также, по словам министра, продолжаются работы по возобновлению проезда через разрушенные мосты на дорогах Киев – Чернигов и Чернигов – Гремяч.

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