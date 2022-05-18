В освобожденных областях за сутки подключили к электричеству тысячи абонентов - Тимошенко

В освобожденных областях за сутки подключили к электричеству тысячи абонентов - Тимошенко

В Киевской области за сутки восстановили электричество в 15 населенных пунктах.

В Ирпене уже на 96% возобновлено газоснабжение, сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, в Черниговской области продолжается восстановление электросети, водоканала, больниц и детских садов. В Нежинском районе на дороге Р-67 устроен временный проезд вместо разрушенного.

В апреле правительство выделило громадам Житомирской области 100 млн грн на восстановление инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от российской агрессии.

«Средства пойдут на ремонт сетей тепла, газа, воды, электроэнергии, а также на разбор разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и прочее», - отметил Тимошенко.

Также, по его словам, в Народицкой территориальной громаде продолжаются работы по разминированию, в поселке Вакуленчук провели обследование водонапорной башни, в селе Сингуры и Малинской территориальной громаде обследовали поврежденные жилые дома. Также продолжаются работы по восстановлению газопровода Залесье-Грезля Народицкой территориальной громады.

Относительно ситуации в Харьковской области, заместитель руководителя ОП информирует, что область снова со светом.

«Лишь за один день удалось подключить 5400 потребителей центра области, также подключены 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Кроме того, восстановили электричество в селах Барановка, Казачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 жителей», - рассказал Тимошенко.

Кроме того, к газу подключены 2500 человек в Дергачах Харьковской области, а также 1030 абонентов в селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Казачок, Перовское и Лютовка. В Чугуеве починили водопровод, чтобы у людей была хотя бы холодная вода в своих квартирах. Работы продолжаются.

В Харькове 16 мая возобновил работу городской транспорт. Маршруты корректируются в зависимости от места ремонта.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в Украине не будут сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия.

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