В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Харьковщины нашли тела 63 оккупантов

На освобожденной Харьковщине ВСУ собрали 63 тела российских солдат.

Их планируют обменять на украинских пленных военнослужащих, или тела погибших украинцев.

Об этом сообщает "Громадське".

Как рассказал капитан ВСУ Антон Иванников, команда украинских военных ищет и собирает тела погибших оккупантов на освобожденных территориях. Из Циркунов, Малой Рогани и Ольховки Харьковской области собрали 63 тела. На них составили описание и отправили на хранение в один из рефрижераторов "Укрзализныци" в Харькове.

"Дальше их будут менять на наших ребят живых или на тела наших ребят. Управление военно-гражданского сотрудничества Генштаба решает эти вопросы. Есть документы, надписи на ремнях или шевроны. Тела в большинстве своем обгорели, они без голов, без конечностей, бывает такое, что есть пол тела", — говорит Иванников.

Он добавляет, что с телами работает специальная комиссия. Их осматривают, описывают, берут ДНК и вносят данные в единую базу, чтобы можно было идентифицировать этих людей, если кто-нибудь по ним обратится. Их находят благодаря военным, указывающим, где именно были боевые действия.

Из 63 тел удалось идентифицировать примерно 15%. В основном это россияне.

"Также среди этих тел есть военный летчик, у которого были изрезаны стропы. Он катапультировался, но не смог приземлиться, потому что стропы парашюта были срезаны их же вооруженными силами. Планируем забрать еще 4 тела они просто валяются на позициях", – говорит Иванников.

Также он рассказал, что в Малой Рогане обнаружили 5 сожженных и закопанных тел.

"Сами своих сожгли", — объясняет военный.

По его словам, в основном оккупанты погибают в результате обстрелов и осколочных ранений. Нашли также тело застрелившегося оккупанта, потому что не хотел быть взятым в плен.

Иванников отмечает, что российские военные тела своих погибших не забирают, так что это работа украинских сил.

"От этой работы зависит либо жизнь наших военных, которых мы можем обменять, либо возвращение наших парней мертвых", — добавил капитан.

Напомним, что в Киевской области и сейчас "заблудившиеся" россияне сдаются в плен, а на территориях обнаруживают все новые тела убитых ими людей.

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