В освобожденных регионах продолжается восстановление доступа к критическим коммуникациям – Тимошенко

В освобожденных регионах продолжается восстановление доступа к критическим коммуникациям – Тимошенко

В населенных пунктах Киевской, Харьковской и Сумской областей силами специалистов идет восстановление газо- и электроснабжения, а также продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, в Харькове возобновлено газоснабжение еще в трех десятках квартир, а в других населенных пунктах области продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

«В Харькове возобновлено газоснабжение 32 квартир. В 7 районах города сделано 84 закрытия контуров и окон, 15 ремонтов кровель. В селе Малая Рогань проведена часть работ по локализации повреждений газораспределительных систем. В поселке Рогань и Дергачах подключено 50 потребителей. В Чугуеве проведен ремонт сетей водоснабжения на улице Фортечный спуск», – отметил он.

Кроме того, на дорогах Харьковщины дорожники продолжают работу по ликвидации ямочности горячим асфальтобетоном и струйным методом.

В Киевской области газификация города Ирпень приближается к отметке в половину города, также возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 000 потребителей. Не прекращаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

«Все предыдущие сутки продолжались работы по возобновлению газоснабжения в Ирпене. Всего в городе газоснабжение восстановлено на 41%. В области возобновлено движение по 16 временным переправам. Убрано 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера. Продолжается строительство временной переправы на трассе М-03 Киев – Харьков – Должанский», – подчеркнул Тимошенко.

В Сумской области также продолжаются работы по расчистке улиц Тростянца, где вместе с Ахтыркой специалисты параллельно возобновляют газоснабжение.

«В Тростянце проведены работы по уборке дорог и улиц города, паркам, скверам и местам общего пользования. Был частично реставрирован уникальный памятник архитектуры – усадьба Круглый двор. Восстановительные работы по газоснабжению продолжаются в Ахтырке, Тростянце и Великописаревской территориальной громаде», – рассказал заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, дорожники полностью восстановили транспортное сообщение между Киевом и Житомиром по Варшавской трассе.

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