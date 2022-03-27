В освобожденный Тростянец завезли гуманитарную помощь: как город на Сумщине возвращается к жизни после окупации (фото)

В освобожденный Тростянец завезли гуманитарную помощь: как город на Сумщине возвращается к жизни после окупации (фото)

В настоящее время спасатели и коммунальщики работают над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты в городе, в том числе больница, остаются заминированными.

В Сумской области в освобожденные от оккупантов Тростянец и Боромлю завезли гуманитарную помощь.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Местным жителям привезли медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также предварительно были сформированы продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники.

Пока связи в городе Тростянец почти нет.

"Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет происходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается", — сказал Живицкий.

В настоящее время спасатели и коммунальщики работают над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты в городе, в том числе больница, остаются заминированными.

Глава ОВА призвал всех жителей Тростянца быть максимально осторожными и о подозрительных предметах сообщать военным. Энергетики, коммунальщики и ГСЧС смогут полноценно начать работу после разминирования территории громад.

27 марта власти организуют эвакуацию людей, оставшихся без жилья. Также будут вывозить раненых, нуждающихся в помощи врачей.

Живицкий отметил, что в Тростянце живет его родной дядя. Глава ОВА до сих пор не знает, что с его родственником.

Напомним, что ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.

Ранее сообщалось, что Тростянец больше всего в Сумской области страдал от российских оккупантов. Женщины рожали детей прямо дома, потому что не было никакой возможности добраться до больницы. Захватчики не давали хоронить умерших и гонили людей пешком в Россию.

Также оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин.

Напомним, что в Сумской области россияне загоняли местных в фейковые "зеленые коридоры" и использовали, как "живые щиты".

Ранее в Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что россияне обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.

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