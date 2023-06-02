В отеле на Волыни задержали мужчину, убившего свою жену

На Волыни 29-летний мужчина до смерти избил свою 28-летнюю жену. Женщина скончалась в реанимации на следующий день, а злоумышленник скрылся.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волыни.

Во время ссоры ее избил мужчина, житель Камень-Каширского района. После конфликта мужчина покинул место жительства.

"Полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника. Мужчина поселился в одной из гостиниц в Маневичах, его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Мужчине грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области мужчина убил своего товарища и спрятал его тело в колодце, покрытый шифером и мусором. Задержанный признался в содеянном.

Читайте также: