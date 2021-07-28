В отеле под Одессой массово отравились дети: что случилось

В отеле под Одессой массово отравились дети: что случилось

Дети приехали на отдых из Киева.

Девять детей, отдыхавших в отеле Bugaz Sea View в Грибовке (Одесская область), заболели острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы.

По предварительным данным, заболели дети, приехавшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 детей. Они жили в отеле Bugaz Sea View ООО "Блэк си хотел групп" и питались в ресторане заведения.

По состоянию на 27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.

Для установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольское управления Госпотребслужбы начало санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Ранее стало известно, что пятеро маленьких пациентов эндокринологического отделения Одесской областной детской больницы отравились некачественными продуктами питания.

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