В отношении скандального психолога Спартака Субботы возбудили уголовное дело: в чем его обвиняют

Уже возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Полиция открыла уголовное производство по возможной подделке документов об образовании Спартака Субботы. Полиция будет проверять возможный факт подделки или умышленного использования поддельных документов псевдоученого.

Об этом сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Анна Зубрева в комментарии агентству УНИАН.

По ее словам, поступило обращение в Министерство образования и науки Украины по поводу образования скандального психолога, а там направили это обращение в полицию.

"Мы открыли уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Сейчас ведется досудебное расследование. Проводятся следственные действия", - сообщила Зубрева.

Скандал с псевдоученым разгорелся весной 2023 года, когда Спартак Суббота стал героем расследования онлайн-медиа "Свидоми", в котором утверждалось, что он является мошенником и самозванцем. Автор расследования, психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный, обвинил коллегу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной ныне партией ОПЗЖ.

Также о присуждении научной степени Спартаку Субботе МОН направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы проверить наличие указанных документов об образовании в государственных реестрах.

Напомним, все подробности скандала с известным психологом Спартаком Субботой вы можете прочитать в большом материале ТСН.ua.

Читайте также: