Купил шикарный дом за бесценок: в отношении заместителя генпрокурора Вербицкого возбуждено производство

Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В отношении заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого начато уголовное производство.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Относительно заместителя генпрокурора Вербицкого возбуждено уголовное дело. Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований", – написал нардеп.

Гончаренко напомнил, что ранее обратился в НАБУ и НАПК о проверке информации о коррупционных правонарушениях Вербицкого. "И есть первые результаты. Держу это на контроле", – отметил он.

Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора Вербицкий проживает в доме за полмиллиона долларов, купленном в шесть раз дешевле.

Читайте также ведущие новости дня: