Купил шикарный дом за бесценок: в отношении заместителя генпрокурора Вербицкого возбуждено производство

Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В отношении заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого начато уголовное производство.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Относительно заместителя генпрокурора Вербицкого возбуждено уголовное дело. Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований", – написал нардеп.
Гончаренко напомнил, что ранее обратился в НАБУ и НАПК о проверке информации о коррупционных правонарушениях Вербицкого. "И есть первые результаты. Держу это на контроле", – отметил он.
Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора Вербицкий проживает в доме за полмиллиона долларов, купленном в шесть раз дешевле.
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