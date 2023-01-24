В отставку подал еще один заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря подал в отставку на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским.
В Украине продолжается марафон увольнений. В этот раз в отставку подал заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря.
Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
Лукеря отметил, что решение об увольнении он принял еще в начале этого года, однако из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление совпало с неделей "больших увольнений".
Следует отметить, что отставка Лукери произошла на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским.
Так, 21 января Национальное антикоррупционное бюро задержало первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского прямо во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов США.
После выяснения всех обстоятельств коррупционной сделки, Лозинского уволили с должности.
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