Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В отставку подал еще один заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2323
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В отставку подал еще один заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря

Facebook/Ivan Lukerya (https://www.facebook.com/ivan.lukerya)

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря подал в отставку на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским.

В Украине продолжается марафон увольнений. В этот раз в отставку подал заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Лукеря отметил, что решение об увольнении он принял еще в начале этого года, однако из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление совпало с неделей "больших увольнений".

Следует отметить, что отставка Лукери произошла на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским.

Так, 21 января Национальное антикоррупционное бюро задержало первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского прямо во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов США.

После выяснения всех обстоятельств коррупционной сделки, Лозинского уволили с должности.

Читайте также:

Зеленский на 23 января: невыездные чиновники, санкции против священников, кадровые перестановки

Зеленский на 23 января: невыездные чиновники, санкции против священников, кадровые перестановки

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2323
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация