В отставку подал еще один заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря подал в отставку на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским.

В Украине продолжается марафон увольнений. В этот раз в отставку подал заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Лукеря отметил, что решение об увольнении он принял еще в начале этого года, однако из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление совпало с неделей "больших увольнений".

Следует отметить, что отставка Лукери произошла на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским.

Так, 21 января Национальное антикоррупционное бюро задержало первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского прямо во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов США.

После выяснения всех обстоятельств коррупционной сделки, Лозинского уволили с должности.

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