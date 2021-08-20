В отставку подали руководители полиции Черновицкой и Харьковской областей

Оба написали заявления на увольнение.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подал в отставку.

Об этом глава полиции Буковины сообщил на своей странице в Facebook.

Дмитриев три года возглавлял орган. В своем сообщении он поблагодарил коллег за сотрудничество. По его словам, в течение последних трех лет Черновицкая область была безопасной в Украине.

"Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области — за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения — без" смотрящих ", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины", — написал он и добавил: "Служу украинскому народу!".

Фото с Facebook Анатолия Дмитриева. / Фото из открытых источников

Кроме того, о своей отставке сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель. Он руководил органом девять месяцев. Он также поблагодарил за сотрудничество коллегам.

"Главный результат — благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности. Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимания и взаимодействия с харьковчанами. Шагаем дальше. Служим и защищаем!", — написал он .

Фото с Facebook Андрея Рубля.

Напомним, 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Его место занял полковник полиции Иван Выговский.

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