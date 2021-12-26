В ответ на откровенное платье спутницы чиновника из Минобразования во Львове, Сеть взорвалась мемами

В ответ на откровенное платье спутницы чиновника из Минобразования во Львове, Сеть взорвалась мемами

Пользователи принялись создавать мемы.

Во Львове после визита заместителя министра образования и науки в Сети разразился скандал из-за платья его спутницы, которая явно была не для официальных мер.

Это явилось поводом для создания мемов.

Соцсети взбудоражило черное платье 27-летней юристки Кристины Тишкун с полуобнаженной грудью в компании мужчин в деловых костюмах. Откровенное декольте молодой женщины спровоцировало появление мемов.

Известный блогер из Львова даже создал новый логотип Министерства образования и науки Украины.

Напомним, что таинственной спутницей заместителя министра образования и науки во Львове оказалась бывшая львовянка, а ныне жительница столицы Кристина Тишкун. Ей 27 лет, по образованию она юрист. Женщина сама выложила фотографию по приему в горсовете Львова на своей странице в инстаграмм, но после волны критики она вынуждена была свою страницу закрыть.

"А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно", — написала она к закрытию страницы в комментариях под фотографией.

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