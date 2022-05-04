Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ОВА озвучили информацию об эвакуационных маршрутах в Запорожье: список

Дата публикации
Просмотры
196
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ОВА озвучили информацию об эвакуационных маршрутах в Запорожье: список

Getty Images

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

На среду, 4 мая запланированы 4 эвакуационных маршрута в Запорожье.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram-канале. 

"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022!

  • Мариуполь "Порт-Сити" – 8:00.
  • Луначарское кольцо – 10:00. 
  • Токмак 15:00. 
  • Васильевка – 16:00", - говорится в сообщении.

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

Напомним, 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

Читайте также:

Эвакуация из города возможна только на частном транспорте для женщин и детей – Мэр Мелитополя

Эвакуация из города возможна только на частном транспорте для женщин и детей – Мэр Мелитополя

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация