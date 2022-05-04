В ОВА озвучили информацию об эвакуационных маршрутах в Запорожье: список

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.
На среду, 4 мая запланированы 4 эвакуационных маршрута в Запорожье.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram-канале.
"Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022!
- Мариуполь "Порт-Сити" – 8:00.
- Луначарское кольцо – 10:00.
- Токмак 15:00.
- Васильевка – 16:00", - говорится в сообщении.
Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.
Напомним, 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.
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