В ОВА подтвердили атаку врага на Черкасскую область: не выкладывайте фото "прилетов"

В ночь на 22 октября 2022 года Россия обстреляла Черкасскую область
Об этом в сообщении в Telegram-канале заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"О последствиях со временем. Работают службы. Никаких фото или видео! Не подвергайте всех нас повторным вражеским атакам по локациям", — отметил он.
Добавим, что в ночь на 22 октября 2022 года в социальных сетях появилась информация о звуках взрывов и "прилет" в Черкасской области. Также сообщалось о пожаре, возникшем в результате атаки, но в настоящее время эта информация не подтверждена.
Женщина призвала россиян обстрелять Черкассы: что известно
Приднепровский районный суд Черкасс вынес приговор по делу Татьяны Дробот, обвиняемой в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ей дали 10 лет реального заключения.
Она в начале марта 2022 года пересылала сестре в России и другим лицам фотографии фортификационных сооружений в Черкассах и призвала "бомбонуть, чтобы их здесь не было".
Женщина распространяла в запрещенной социальной сети информацию, оправдывающую аннексию украинских городов.
Она признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и раскаивается, что было учтено при определении наказания.
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