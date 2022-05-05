В ОВА показали, чем враг обстрелял Закарпатье: почему не стоит пренебрегать своей безопасностью

Обломки повредили и дома в 300 метрах от места попадания ракеты.
Враг целит по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей.
Об этом в Telegram-канале рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.
На фотографиях ясно видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.
Такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты.
Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами.
Напомним, во вторник, 3 мая, вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце.
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