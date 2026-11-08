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В Овруче уничтожена подстанция, в Житомире повреждена котельная: последствия атаки РФ
После массированной атаки беспилотников власти предупредили о длительном отсутствии света в Овруче и перебоях с отоплением в Житомире.
Вечером 7 ноября российские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В Овруче полностью уничтожена электроподстанция, а в Житомире повреждено оборудование одного из котельных.
Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко , Житомирский горсовет и Овручский городской голова Иван Коруд .
По словам Бунечко, удары получили три из четырех районов области — Коростенский, Звягельский и Житомирский. Больше всего пострадали объекты тепло- и энергоснабжения Житомирской общины.
Из-за повреждения оборудования котельной подачу тепла в дома, которые она обслуживает, приостановили. В ОВА предупредили, что перебои с централизованным отоплением возможны при устранении последствий ударов.
В Овруче российские беспилотники полностью уничтожили электроподстанцию. Местные власти предупредили жителей о длительном отсутствии электроснабжения.
Напомним, что ранее российские дроны поразили объект в Житомирской области.
Специалисты обследуют поврежденное оборудование, чтобы определить, сколько времени понадобится для возобновления энергоснабжения.