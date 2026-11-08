ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

В Овруче уничтожена подстанция, в Житомире повреждена котельная: последствия атаки РФ

После массированной атаки беспилотников власти предупредили о длительном отсутствии света в Овруче и перебоях с отоплением в Житомире.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Котельная

Котельная / © УНИАН

Вечером 7 ноября российские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В Овруче полностью уничтожена электроподстанция, а в Житомире повреждено оборудование одного из котельных.

Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко , Житомирский горсовет и Овручский городской голова Иван Коруд .

По словам Бунечко, удары получили три из четырех районов области — Коростенский, Звягельский и Житомирский. Больше всего пострадали объекты тепло- и энергоснабжения Житомирской общины.

Из-за повреждения оборудования котельной подачу тепла в дома, которые она обслуживает, приостановили. В ОВА предупредили, что перебои с централизованным отоплением возможны при устранении последствий ударов.

В Овруче российские беспилотники полностью уничтожили электроподстанцию. Местные власти предупредили жителей о длительном отсутствии электроснабжения.

Напомним, что ранее российские дроны поразили объект в Житомирской области.

Специалисты обследуют поврежденное оборудование, чтобы определить, сколько времени понадобится для возобновления энергоснабжения.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie