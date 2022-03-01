В Овруче ВСУ задержали вагнеровца: он рассказал, сколько получает за участие в войне в Украине (видео)

В Овруче ВСУ задержали вагнеровца: он рассказал, сколько получает за участие в войне в Украине (видео)

У вагнеровца ранения и переломы ног, ему оказали помощь украинские медики.

В Овруче украинцы взяли в плен раненого вагнеровца. Его допросили.

Видео допроса выложили в Сети.

Оккупант признается, что пришел в Украину воевать за деньги. Его зарплата составляет 56 тысяч рублей в месяц +2% "полевых".

У вагнеровца ранения и переломы ног ему оказали помощь украинские медики. Мужчина признался, что бандеровцев в Украине не увидел.

Пленный вагнеровец в свое время участвовал в войне в Сирии, за убийство сирийцев он получал 60 долларов в день, которые отправлял домой.

Частная военная компания Вагнера, ПВК Вагнера — комплектуемая наемниками российская военная структура, созданная в 2013 году. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в том числе на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, в Судане.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: