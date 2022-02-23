В озере на Волыни заметили затопленный автомобиль с мертвым водителем: фото

Погибшим оказался 39-летний житель.
На Волыни в озере затонул ВАЗ вместе с 39-летним мужчиной в салоне. Автомобиль в водоеме в селе Марковичи Луцкого района был замечен полицейским во время патрулирования.
Об этом сообщают "Волынские Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции.
На место прибыли спасателей, которые вытащили машину, внутри которой обнаружили мёртвого местного жителя 1983 года рождения.
При каких обстоятельствах затонуло авто с водителем и как долго находилось под водой, неизвестно.
Напомним, в Одесской области водитель легкового авто вынужденно съехал в водоем, чтобы избежать ДТП.
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