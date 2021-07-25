"В п**зду езжай": в Харькове новый языковой скандал из-за требования общаться на украинском

Продавщицу, которая отказались говорить с клиенткой на украинском языке и нагрубила ей, уволили с работы.
В Харькове снова разгорелся языковой скандал. Продавец одного из магазинов отказалась обслуживать женщину украинском языке.
Об этом рассказала клиентка магазина Оксана Хвыля на своей странице в Facebook.
"Продавщица бросила мне мои сто гривен и отобрала товар из-за того, что я говорю на украинском. Она призналась, что сама "понаехала" из Мордора, а меня отправила в "Бандерштат", — рассказала Оксана.
Продавщица спросила посетительница о мелочи для сдачи. Оксана Хвыля ответила, что мелочь в ней только для тех, кто обслуживает на украинском языке.
"Продавщица тараторила на русском "ой, у нас зразы вкусныееееее ", но когда услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском", ее порвало", — вспоминает женщина.
Также продавец по требованию дать телефон владельца, написала номер своей подруги. В конце концов активистке удалось пообщаться с владельцем.
"Владелец нормальный, украиноязычный, родом со Львова. А продавщицу он взял на замену, пока постоянная болеет", — сообщает Хмара.
В итоге, продавщицу уволили с работы, а перед клиенткой извинились.
Напомним, в Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.
Также в Одесской области из-за языкового скандала уволили преподавателя колледжа.