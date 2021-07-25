"В п**зду езжай": в Харькове новый языковой скандал из-за требования общаться на украинском

Продавщицу, которая отказались говорить с клиенткой на украинском языке и нагрубила ей, уволили с работы.

В Харькове снова разгорелся языковой скандал. Продавец одного из магазинов отказалась обслуживать женщину украинском языке.

Об этом рассказала клиентка магазина Оксана Хвыля на своей странице в Facebook.

"Продавщица бросила мне мои сто гривен и отобрала товар из-за того, что я говорю на украинском. Она призналась, что сама "понаехала" из Мордора, а меня отправила в "Бандерштат", — рассказала Оксана.

Продавщица спросила посетительница о мелочи для сдачи. Оксана Хвыля ответила, что мелочь в ней только для тех, кто обслуживает на украинском языке.

"Продавщица тараторила на русском "ой, у нас зразы вкусныееееее ", но когда услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском", ее порвало", — вспоминает женщина.

Также продавец по требованию дать телефон владельца, написала номер своей подруги. В конце концов активистке удалось пообщаться с владельцем.

"Владелец нормальный, украиноязычный, родом со Львова. А продавщицу он взял на замену, пока постоянная болеет", — сообщает Хмара.

В итоге, продавщицу уволили с работы, а перед клиенткой извинились.

Напомним, в Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.

Также в Одесской области из-за языкового скандала уволили преподавателя колледжа.

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