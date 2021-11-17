В пабе с пивом: Зеленский в компании Ермака и Тимошенко болел за сборную Украины

В пабе с пивом: Зеленский в компании Ермака и Тимошенко болел за сборную Украины

Наша сборная пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Владимир Зеленский во вторник вечером, 16 ноября, болел за сборную Украины в матче с Боснией и Герцеговиной в одном из столичных пабов.

Фотографии и видео, как президент в компании главы ОП Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко смотрит футбол, публиковали в Instagram посетители заведения.

Так, общественный деятель Лина Дешвар выставляла сторис, на которой Зеленский сидит за столиком с бокалом пива рядом с Ермаком. "Сижу в пабе и болею за сборную. А тут президент пришел поболеть", – поделилась Дешвар.

instagram/deshvar_lina

Певица Molly Kurtova опубликовала селфи и видео с президентом и написала: "Я была в шоке, когда я увидела, как в 0,5 м от меня идет Зеленский с компанией. Я зависла и не могла поверить своим глазам, они сели за нами".

Фото: instagram/mollykurtova

Зеленский в пабе болеет за сборную Украины

Напомним, 16 ноября сборная Украины в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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