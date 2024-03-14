В Палате представителей хотят принять помощь Украине до новых каникул

Лидер меньшинства Демократической партии в Палате представителей Соединенных Штатов Америки Хаким Джеффрис призвал республиканцев принять законопроект о помощи Украине до 22 марта. Затем у конгрессменов начнутся новые каникулы.

Об этом он сказал на брифинге в Капитолии.

"Часы тикают, и мы должны довести до конца двухпартийный законопроект по вопросам нацбезопасности — до того, как оставим город в следующую пятницу, 22 марта", — подчеркнул Джеффрис.

Другой вариант развития событий политик считает "бессмысленным". Законодатель отмечает, что нельзя допустить, чтобы РФ оккупировала Украину. Ведь тогда на кону, вероятно, будут стоять жизни американских солдат.

"Если только мы не поверим, что если Путин победит в Украине, он остановится там, тогда как он не остановился в Украине, Грузии и он не остановился в Крыму", — подчеркнул Джеффрис.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американский спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответственен за срыв помощи Украине. Политик подчеркнул, что помощь Украине — не внутренний вопрос США.

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