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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
98
Время на прочтение
1 мин

В Париже началась встреча с британскими, французскими и немецкими коллегами — Сибига

В частности, будут говорить о гарантиях безопасности для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрей Сибига

Андрей Сибига / © МИД Украины

В Париже началась встреча с британскими, французскими и германскими коллегами в Елисейском дворе. Прежде всего, речь идет о справедливом и длительном мире.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины", — отметил он.

Ранее мы писали о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.

Дата публикации
Количество просмотров
98
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