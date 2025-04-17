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- Украина
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В Париже началась встреча с британскими, французскими и немецкими коллегами — Сибига
В частности, будут говорить о гарантиях безопасности для Украины.
В Париже началась встреча с британскими, французскими и германскими коллегами в Елисейском дворе. Прежде всего, речь идет о справедливом и длительном мире.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины", — отметил он.
Ранее мы писали о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.