В Париже началась встреча с британскими, французскими и немецкими коллегами — Сибига

Андрей Сибига / © МИД Украины

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В Париже началась встреча с британскими, французскими и германскими коллегами в Елисейском дворе. Прежде всего, речь идет о справедливом и длительном мире.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины", — отметил он.

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Ранее мы писали о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.