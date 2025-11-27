- Дата публикации
В парке Кременчуга из аттракциона во время движения выпали школьницы: как это произошло
Школьницы выпали из аттракциона, когда во время разгона открылись поручения безопасности.
В Кременчуге Полтавской области две девушки 14 и 15 лет упали с аттракциона во время движения. Дети оказались в больнице.
Об этом сообщила полиция Полтавской области.
Инцидент произошел вечером 25 ноября в Приднепровском парке Кременчуга. Дети катались на аттракционе "Лавка". При движении конструкции открылся поручень безопасности, из-за чего дети упали.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет, с возможным лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.
Подробности инцидента сообщили в Полтавской областной прокуратуре. По их информации, когда аттракцион набирал скорость, открылся поручень безопасности и дети упали на землю. Тяжесть их травм устанавливают медики.
Отмечается, что несовершеннолетние катались на аттракционе "Лавка". Он набирал скорость, открылся поручень безопасности и дети упали на землю.
"Пока они находятся в больнице. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается", - отметила прокуратура.
