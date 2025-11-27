В парке Кременчуга из аттракциона во время движения выпали школьницы: как это произошло

Аттракцион в Кременчуге. / © Прокуратура Полтавской области

В Кременчуге Полтавской области две девушки 14 и 15 лет упали с аттракциона во время движения. Дети оказались в больнице.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Инцидент произошел вечером 25 ноября в Приднепровском парке Кременчуга. Дети катались на аттракционе "Лавка". При движении конструкции открылся поручень безопасности, из-за чего дети упали.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет, с возможным лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность.

Подробности инцидента сообщили в Полтавской областной прокуратуре. По их информации, когда аттракцион набирал скорость, открылся поручень безопасности и дети упали на землю. Тяжесть их травм устанавливают медики.

"Пока они находятся в больнице. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается", - отметила прокуратура.

