В парке в Ровно студент Луганского колледжа пьянствовал и рассказывал, как любит Россию

В Ровно студент Луганского медицинского колледжа устроил пьяный дебош.

Инцидент произошел в ровенском парке исторической реконструкции "Оствица".

"Так отдыхают студенты Луганского медицинского колледжа на Освице. Мустафа Хашаб — гражданин Израиля, который рассказывал, что Россия – его родина, а Путин – хороший человек", – отметили в пресс-службе парка.

Руководитель "Оствицы" Юрий Ойцюсь рассказал в комментарии "Радио Трек", что на замечания по поводу непристойного поведения в общественном месте, Хашаб заявил на русском языке:

"Буду делать, что хочу! Мне по**р, буду платить штраф — буду пить! Мне плевать, я не боюсь".

Успокаивать молодого человека приехала патрульная полиция.

Представительница патрульной полиции области Татьяна Рачок сообщила "РВ", что в присутствии полицейских мужчина не высказывался в поддержку России.

На опубликованных фото видно, как после отдыха студента и его друзей осталась куча мусора и разбросанные бутылки.