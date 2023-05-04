В парке в Ровно студент Луганского колледжа пьянствовал и рассказывал, как любит Россию

Успокаивать молодого человека приехала патрульная полиция.
В Ровно студент Луганского медицинского колледжа устроил пьяный дебош.
Инцидент произошел в ровенском парке исторической реконструкции "Оствица".
"Так отдыхают студенты Луганского медицинского колледжа на Освице. Мустафа Хашаб — гражданин Израиля, который рассказывал, что Россия – его родина, а Путин – хороший человек", – отметили в пресс-службе парка.
Руководитель "Оствицы" Юрий Ойцюсь рассказал в комментарии "Радио Трек", что на замечания по поводу непристойного поведения в общественном месте, Хашаб заявил на русском языке:
"Буду делать, что хочу! Мне по**р, буду платить штраф — буду пить! Мне плевать, я не боюсь".
Успокаивать молодого человека приехала патрульная полиция.
Представительница патрульной полиции области Татьяна Рачок сообщила "РВ", что в присутствии полицейских мужчина не высказывался в поддержку России.
На опубликованных фото видно, как после отдыха студента и его друзей осталась куча мусора и разбросанные бутылки.
Ранее в Одессе разоблачили "блогерку"-поклонницу Путина, призвавшую "отомстить за Крымский мост".
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